Пентагон готовится окончательно исключить Анкару из программы F-35

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом и.о. министра обороны Патрик Шанахан сообщил в пятницу журналистам. Стенограмму беседы распространил Пентагон.

Шанахан рассказал, что встречался с руководством американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin и компании United Technologies с целью детального обсуждения последствий возможного исключения Турции из программы F-35. "Если мы не можем найти решение сложившейся ситуации, тогда нам нужно осуществлять свои планы с точки зрения их продвижения", - подчеркнул и.о. министра, указав на необходимость "убедиться в том, что речь действительно идет об эффективных планах".

"Мне нужны не имеющие ни одного слабого места планы, риск провала которых практически равен нулю, чтобы мы могли бесперебойно доставлять F-35 другим нашим клиентам", - пояснил Шанахан, отметив, что встреча с руководством компаний "показала ему, где степень риска высока". Он отметил, что теперь "необходимо принимать решения для уменьшения этого риска". "Но в то же время мы ведем переговоры с Турцией", - напомнил и.о. главы Пентагона.

Он подчеркнул, что Турция "остается стратегическим партнером" США. "На мой взгляд, сегодня [наши отношения] лучше, чем два или четыре месяца назад, просто из-за частоты контактов", - пояснил и.о. министра обороны. Он в очередной раз повторил, что покупка Анкарой С-400 приведет к тому, что ее исключат из программы F-35. Шанахан не назвал сроков данного решения.

И.о. руководителя оборонного ведомства также подтвердил позицию Пентагона, заключающуюся в том, что одновременное использование российских С-400 и американских F-35 технически невозможно.

О закупке С-400

Ранее официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пэхон заявил ТАСС, что Вашингтон считает закупку Турцией С-400 "стратегической уловкой" Москвы, направленной на то, чтобы создать раскол между Анкарой и ее западными союзниками. Дискуссия об исключении Анкары из программы F-35 началась в связи с позицией Вашингтона по С-400. В США считают, что этот контракт ставит под угрозу безопасность всей программы F-35.