Bloomberg: президент Бразилии отменил визит в США на вручение премии "Человек года"

ТАСС, 4 мая. Президент Бразилии Жаир Болсонару не поедет в США для получения премии "Человек года - 2019" бразильско-американской торговой палаты из-за протестов против награждения. Об этом сообщает в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на заявление офиса президента.

По данным агентства, Болсонару намеревался посетить Нью-Йорк 14 мая и принять участие в гала-ужине в его честь.

В заявлении президент поблагодарил бразильско-американскую торговую палату за присуждение ему награды, но сообщил, что не сможет посетить церемонию из-за негативной реакции со стороны мэра Нью-Йорка и давления активистов, призывавших спонсоров премии перестать поддерживать мероприятие.

В апреле мэр Нью-Йорка Билл де Блазио назвал президента Бразилии "опасным человеком", осудив его "неприкрытый расизм и гомофобию", а также подвергнув критике планы Болсонару по развитию Амазонии как представляющие угрозу планете. Мэр мегаполиса поддержал решение Американского музея естественной истории, который отказался проводить гала-ужин бразильско-американской торговой палаты на своей площадке.

В качестве президента Бразилии Болсонару впервые посетил США в конце марта, проведя встречу с президентом Дональдом Трампом.