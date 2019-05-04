Активисты отказываются покидать посольство Венесуэлы в США, чтобы его не заняла оппозиция

НЬЮ-ЙОРК, 4 мая. /ТАСС/. Активисты американского антивоенного движения Code Pink не намерены покидать здание посольства Венесуэлы в Вашингтоне, поскольку не желают, чтобы его заняли сторонники оппозиции. Об этом представитель Code Pink Медея Бенджамин сообщила в интервью телеканалу Fox News, опубликованном в пятницу.

"Как мы полагаем, правительство [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро является законно избранным, оно сохраняет власть, его признает ООН, оно заслуживает того, чтобы иметь здесь посольство, - сказала она. - Потому мы здесь". Как подчеркнула Бенджамин, активисты получили разрешение венесуэльских властей на пребывание в здании, они не намерены допустить "захвата силовым путем".

Представили Code Pink около трех недель назад взяли здание посольства под контроль, чтобы в него не проникли представители венесуэльской оппозиции. По оценкам телеканала, в здании находятся около 50 участников антивоенного движения. Представители властей их не задерживали. Бенджамин отметила, что активисты регулярно проводят в здании образовательные мероприятия. По ее словам, на них приходили свыше 100 человек.

В публикации Fox News приводится комментарий представителя Госдепартамента. Он констатировал, что ведомство призывает активистов Code Pink покинуть здание посольства и считает их нарушителями. Телеканал также приводит слова сторонников оппозиции. Они подтвердили, что намерены взять посольство под свой контроль.

3 января Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.