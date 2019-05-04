Глава МИД Японии обменялся данными о ракетных пусках в КНДР с госсекретарем США

ТОКИО, 4 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Таро Коно в субботу провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео, в ходе которого они обсудили ракетные пуски КНДР и обменялись данными о них. Об этом сообщил телеканал NHK.

Стороны также подтвердили, что продолжат тесное взаимодействие по проблеме Корейского полуострова.

Комитет начальников штабов (КНШ) вооруженных сил Республики Корея ранее отметил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 км и упали в море.

Правительство Японии заявило, что ракеты не были баллистическими и не достигли эксклюзивной экономической зоны страны. В японском министерстве обороны в свою очередь считают, что КНДР запустила ракеты, чтобы напомнить о своих возможностях на фоне зашедших в тупик переговоров с США о денуклеаризации. Вместе с тем КНДР не стала испытывать баллистические ракеты средней или большой дальности, которые несут в себе угрозу для Японии и США.

Последний раз Пхеньян проводил ракетные испытания в ноябре 2017 года. Тогда была испытана ракета нового типа "Хвасон-15", которая поднялась на высоту 4475 км и преодолела расстояние 950 км. По итогам пуска КНДР заявила, что ракета "Хвасон-15" может нести ядерную боеголовку, а в зоне ее досягаемости находится вся территория США.

После этого в апреле прошлого года Пхеньян объявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности с целью развития социалистической экономики страны и повышения уровня жизни населения. Затем в мае КНДР ликвидировала полигон в Пхунгери, на котором ранее было произведено шесть подземных ядерных взрывов. За период с 2016 по 2017 год КНДР также осуществила около 40 запусков баллистических ракет.