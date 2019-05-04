Турция еще не приняла решение об участии в открытии Соборной мечети в Крыму

АНКАРА, 4 мая. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция на данный момент не приняла конкретного решения об участи в открытии Соборной мечети в Симферополе. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС высокопоставленный источник в Министерстве иностранных дел Турции.

"Я так понимаю, что президент [России Владимир] Путин сделал это предложение президенту [Турции Тайипу] Эрдогану в ходе переговоров в формате тет-а-тет. В настоящий момент Турция не приняла какого-либо решения по этой теме", - отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о возможном участии турецкого лидера в предстоящей церемонии.

Президент РФ 18 марта сообщил, что пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму, тот отнесся положительно.

Согласно проекту, общая площадь Соборной мечети в Симферополе составит 5,7 тыс. кв. м, вместимость - 2,6 тыс. человек. Сооружение состоит из двух частей - основного здания с куполом и внутренним двором с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед совершением намаза). Строительство мечети началось в октябре 2016 года, завершить его планируется в конце 2019 года.