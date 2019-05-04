Красный крест направил в Донбасс более 95 т гуманитарной помощи

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 95 т гуманитарного груза. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали пять автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом более 95 т", - сказано в сообщении.

Гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на постоянной основе с августа 2014 года оказывает Россия. По данным МЧС РФ, в Донбасс за этот период было отправлено 84 автомобильных колонны, которые доставили более 79 тыс. т гуманитарных грузов.