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Кризис на Украине

Красный крест направил в Донбасс более 95 т гуманитарной помощи

Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, через контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое" проследовали пять автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса более 95 т гуманитарного груза. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовали пять автомобилей с грузом продуктовых и гигиенических наборов общим весом более 95 т", - сказано в сообщении.

Гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) на постоянной основе с августа 2014 года оказывает Россия. По данным МЧС РФ, в Донбасс за этот период было отправлено 84 автомобильных колонны, которые доставили более 79 тыс. т гуманитарных грузов.

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