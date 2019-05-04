Во Франции зарегистрированы 33 списка кандидатов на выборах в Европарламент

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Французские политики и общественные деятели зарегистрировали 33 списка кандидатов на выборах в Европарламент (ЕП), которые пройдут во Франции 26 мая. Об этом сообщается в субботу в официальном государственном вестнике Journal Officiеl.

Согласно опубликованной информации, сразу три независимых списка были поданы от участников движения "желтых жилетов": Evolution citoyenne ("Гражданская эволюция"), Alliance jaune ("Желтый альянс"), а также Mouvement pour l'initiative citoyenne ("Движение гражданской инициативы"). Последние, в частности, рассчитывают добиться признания на национальном и европейском уровне возможности проведения так называемых референдумов гражданской инициативы, на которые любой человек может выносить вопросы государственной важности. Это одно из наиболее часто озвучиваемых в последние месяцы требований движения "желтых жилетов", выступающего с акциями протеста с ноября 2018 года. Вопреки обещаниям, одна из самых заметных фигур движения Ингрид Левавассер так и не смогла представить окончательный список на евровыборы.

В каждом списке значится по 79 человек - таковым будет количество депутатов от Франции в этом году. В общей сложности за голоса избирателей будут бороться 2607 кандидатов. Согласно последним опросам, правящая в стране партия "Республика на марше" пользуется наибольшей поддержкой граждан в период подготовки к выборам в ЕП - 23,5% опрошенных службами Harris Interactive и Epoka заявили о своей симпатии к партии президента Франции Эмманюэля Макрона. На втором месте у французского электората находится партия Марин Ле Пен - "Национальное объединение" с 21% поддержки.