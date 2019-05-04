В Швеции заявили, что ее неучастие в военных блоках снижает напряженность на севере Европы

ХЕЛЬСИНКИ, 4 мая. /ТАСС/. Политика Швеции не входить в военные союзы способствует снижению напряженности в Северной Европе. Об этом заявил в субботу в эфире телекомпании Yle премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

"Мы исходим из того, что не участвуем в военных союзах. Как я уже раньше говорил, я считаю, что наличие нейтральных регионов благоприятно для этой [северной] части Европы. Это способствует снижению напряженности", - подчеркнул он.

По его словам, он не хотел бы рассуждать о том, в какой ситуации Швеция могла бы подать заявку на вступление в НАТО.

Лёвен также указал, что Финляндия, также придерживающаяся нейтралитета, должна решать вопрос с тем, вступать ли ей в НАТО, сама.

Обе страны не входят в Североатлантический альянс, но находятся в статусе его партнеров.