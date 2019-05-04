СМИ: в результате ударов Израиля по сектору Газа погиб палестинец

КАИР, 4 мая. /ТАСС/. Один палестинец погиб, восемь получили ранения в результате ударов израильской авиации по сектору Газа. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в субботу телеканал Al Arabiya .

Ранее истребители Армии обороны Израиля начали наносить удары по целям радикальных палестинских группировок ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа в ответ на запуски ракет по территории еврейского государства. По данным израильской стороны, палестинские радикалы запустили в утренние часы из сектора Газа более 90 ракет по южным районам Израиля, десятки из них были перехвачены.

Тем временем Египет призвал Израиль немедленно прекратить обстрелы палестинских территорий без всяких условий, сообщает телеканал Al Hadath.

В пятницу трое палестинцев стали жертвами ударов израильских ВВС по позициям ХАМАС в центральной части палестинского анклава после обстрела радикалами израильских военнослужащих, в результате которого двое солдат Армии обороны Израиля получили ранения. Резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья.