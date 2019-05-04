Макрон назначил нового главу своей охраны на фоне скандала с бывшим помощником

ПАРИЖ, 4 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил нового главу группы своей охраны вместо бригадного генерала Лионеля Лаверня, в отношении которого проводится расследование в рамках "дела Беналля". Об этом сообщается в субботу в официальном государственном вестнике Journal officiel.

"Полковник Бенуа Ферран назначен главой группы охраны президента республики начиная с 18 мая 2019 года", - говорится в тексте указа президента Франции. Еще одним указом Макрон назначил бригадного генерала Эрика Био-Фарину главой своей службы безопасности, однако последний продолжит параллельно исполнять свои нынешние обязанности в оборонной сфере.

21 марта Бюро Сената Франции приняло решение передать в государственные следственные органы документы собственного расследования и проведенных им слушаний по делу экс-помощника президента Александра Беналля. Документация передается по обвинению в лжесвидетельстве под присягой в отношении Беналля и бывшего сотрудника службы безопасности президентской партии "Республика на марше" Венсана Краза. Также по данном делу и с аналогичным серьезным обвинением Сенат посчитал нужным привлечь к ответственности трех заслушанных им высокопоставленных сотрудников президентской администрации - генерального секретаря Елисейского дворца Алексиса Колера, директора кабинета президента Патрика Стрзоду и начальника охраны президента Лионеля Лаверня.

В августе 2018 года Беналля был уволен в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации. Это лишило его права на обладание дипломатическими паспортами, однако, как было установлено, он продолжал использовать их во время зарубежных поездок. В конце декабря в интервью сайту Mediapart Беналля утверждал, что в октябре один из сотрудников президентской администрации вернул ему диппаспорта вместе с рядом других его документов с условием, что он "не будет делать глупостей". В Елисейском дворце данные о возвращении документов опровергли и передали дело в прокуратуру.

В январе французская юстиция официально предъявила обвинения Беналля в незаконном использовании дипломатических паспортов, он был помещен под стражу. По истечении 24 часов Беналля был отпущен на свободу, но за ним был установлен судебный контроль. 20 февраля его вновь поместили под стражу за нарушение условий судебного контроля.