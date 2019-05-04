В результате ракетных обстрелов из сектора Газа пострадали двое израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Двое израильтян получили в субботу ранения в результате ракетных обстрелов израильских городов из сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель полиции Израиля Микки Розенфельд.

"Полицейские подразделения прибыли на место падения ракеты в городе Ашкелон [крупный город на юге Израиля]. В результате обстрела ранения средней степени тяжести получил израильтянин, который эвакуирован в госпиталь для лечения", - указал Розенфельд. Ранее в субботу ракета разорвалась в городе Кирьят-Ят на юге Израиля. "В результате тяжелые ранения получила женщина, она госпитализирована", - подтвердил полицейский представитель сообщения медицинской службы Израиля Magen David Adom.

В службе ранее сообщили, что пострадала 50-летняя женщина. "С утра большое количество ракет было запущено по югу Израиля и городу Бейт-Шемеш. Врачи оказывают помощь 50-летней пострадавшей, состояние которой оценивается как тяжелое", - говорилось в распространенном медиками коммюнике.

Радикалы из сектора Газа с утра субботы запустили по Израилю не менее 150 ракет, израильские военные в ответ поразили более 30 военных целей радикальных организаций ХАМАС и "Исламский джихад", сообщила армейская пресс-служба. В настоящий момент истребители ВВС еврейского государства продолжают наносить удары по целям радикалов на территории палестинского анклава, указывают военные. По данным телеканала Al Arabiya, в результате ответных израильских ударов в секторе Газа один палестинец погиб, еще восемь получили ранения.

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