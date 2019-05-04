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Ситуация на Корейском полуострове

Трамп уверен, что Ким Чен Ын не собирается нарушать обещания по денуклеаризации

Президент США считает, что лидер КНДР полностью осознает огромный экономический потенциал своей страны
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сделка с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не собирается нарушать своих обещаний. Об этом американский лидер написал в субботу в Twitter.

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"Все возможно в этом очень интересном мире, но я полагаю, что Ким Чен Ын полностью осознает огромный экономический потенциал Северной Кореи и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить конец этому. Он также знает, что я на его стороне, и он не хочет нарушать свое обещание, которое он дал мне. Сделка состоится!" - заявил он.

Ранее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 км и упали в море. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американские власти осведомлены о ситуации с запуском ракет и будут следить за ней по мере необходимости.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнТрамп, Дональд
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