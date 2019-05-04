Трамп уверен, что Ким Чен Ын не собирается нарушать обещания по денуклеаризации

ВАШИНГТОН, 4 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что сделка с КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова состоится и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын не собирается нарушать своих обещаний. Об этом американский лидер написал в субботу в Twitter .

"Все возможно в этом очень интересном мире, но я полагаю, что Ким Чен Ын полностью осознает огромный экономический потенциал Северной Кореи и не станет делать ничего, чтобы помешать или положить конец этому. Он также знает, что я на его стороне, и он не хочет нарушать свое обещание, которое он дал мне. Сделка состоится!" - заявил он.

Ранее Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея заявил, что КНДР осуществила запуск нескольких ракет малой дальности в направлении Японского моря. Интервал между первым и последним пуском составил 20 минут. Ракеты пролетели расстояние от 70 до 200 км и упали в море. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, американские власти осведомлены о ситуации с запуском ракет и будут следить за ней по мере необходимости.