МИД Греции потребовал от Турции вывести буровое судно из экономической зоны Кипра

АФИНЫ, 4 мая. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Греции осудило решение Анкары провести незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра и потребовало вывести буровое судно, которое Турция туда направила. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу МИД Греции.

"Мы осуждаем решение Турции приступить к незаконному бурению в исключительной экономической зоне Республики Кипр. Мы призываем Турцию немедленно прекратить свою незаконную деятельность, уважать неотъемлемые права суверенной Республики Кипр, действующей на благо всего кипрского народа, и воздерживаться от дальнейших действий, которые подрывают стабильность в регионе, а также возобновить переговоры о справедливом и жизнеспособном решении кипрской проблемы", - подчеркнуло греческое внешнеполитическое ведомство.

По его словам, Греция "приветствует хладнокровную и трезвую позицию Республики Кипр, которая подтверждает свою роль в качестве столпа стабильности и надежного партнера в Восточном Средиземноморье". "Греция напоминает о содержании выводов Европейского совета от марта 2018 года и последующих решений ЕС и поддерживает постоянную связь и координацию с Республикой Кипр, ее партнерами по ЕС и союзниками в отношении последующих действий", - говорится в заявлении.

На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 года американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд куб. м. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно "Фатих", которое с утра субботы находится в ИЭЗ Кипра. Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев до 3 сентября.