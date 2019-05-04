Зеленский заявил, что о роспуске Рады говорить еще рано

КИЕВ, 4 мая. /ТАСС/. Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что говорить о роспуске Верховной рады еще рано, поскольку он еще не получил полномочий главы государства.

"Все хотят послушать, будем ли мы распускать парламент или нет. Рано об этом говорить, потому что еще нет полномочий. Как только у меня будут полномочия, вы получите ответ", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что это первая его встреча с представителями фракций Рады. "Это было первое знакомство. Нет никаких тесных взаимоотношений, об этом рано говорить", - отметил новоизбранный президент.

По словам Зеленского, во время встречи им была предложена дата его инаугурации 19 мая, но поддержит ли ее Верховная Рада, "будет понятно лишь 14 мая [день первого пленарного заседания Рады в мае]. "Мы предлагаем дату 19 мая, потому что надо уже работать ... И [на встрече] я объяснял нашу дату, нам надо решить с этой датой, у нас есть связь с иностранными гостями, которые хотят понять и свой график, потому что все хотят приехать на Украину для этого празднования в этот день", - добавил Зеленский.

По его словам, у лидеров фракций "разные мнения" о дате инаугурации. "Дату мы, наверное, сможем понять только 14 мая на заседании Верховной рады", - заключил избранный президент.