"Альянс патриотов Грузии" проведет масштабный митинг против иностранных военных баз

ТБИЛИСИ, 4 мая. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии", выступающая против размещения военных баз зарубежных государств на территории Грузии, с 27 мая намерена проводить встречи с населением по этому поводу и раздавать информационные буклеты. Предполагается, что эта деятельность завершится 15 июня масштабным митингом в Тбилиси.

Как сообщила в субботу журналистам один из лидеров партии, депутат парламента Грузии Ирма Инашвили, агитационные мероприятия, которые в партии называют информационными митингами, с 25 мая по 15 июня планируется проводить на ежедневной основе.

"Грузия должна быть центром мира. Наша территориальная целостность должна быть максимально защищена, и мы не должны допустить потери новых территорий. В этой ситуации Грузии вполне естественно подходят примеры Австрии, Финляндии, Швейцарии и Швеции, которые означают отказ от военных [баз]", - сказала Инашвили, добавив, что идея отказа от военных баз вовсе не означает отказ от вступления Грузии в ЕС.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на прошлой неделе в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки" назвала нецелесообразным идею строительства военных баз США в стране. Позже генсек правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе попросил журналистов не связывать высказывания президента с официальной позицией партии, отметив, что США являются стратегическим партнером Грузии.