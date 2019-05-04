Радикалы из Газы выпустили 250 ракет. Израиль в ответ поразил 120 целей в секторе

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 мая. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили с утра субботы более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава, сообщила пресс-служба армии еврейского государства. Массированный обмен ударами прервал длившийся около месяца период относительного затишья.

По данным армейской пресс-службы, из 250 ракет десятки были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", 70% снарядов разорвались в незаселенной местности. Тем не менее несколько ракет попали в жилые дома в израильских городах. В результате обстрелов осколочные ранения получили двое израильтян, еще десятки человек получили травмы при эвакуации в бомбоубежища.

Среди военных целей, которые поразили израильские военные в секторе Газа, армейская пресс-служба перечислила тренировочные базы, оружейные цеха и тоннель, прорытый боевиками группировки "Исламский джихад" под границей в южной части анклава, базу морских сил ХАМАС, а также многоэтажное здание штаба военной разведки ХАМАС. По подсчетам израильских военных, в результате ударов в секторе Газа погибли от пяти до шести боевиков. Палестинское информационное агентство Maan сообщило, что в ходе израильского авианалета в секторе Газа в субботу убиты беременная женщина и ее годовалая дочь.

Закрытие КПП

Израиль в субботу в ответ на ракетные обстрелы закрыл оба КПП на границе с сектором Газа и упразднил зону рыболовства для палестинцев в прибрежных водах анклава. Как сообщил в ходе брифинга для иностранных журналистов официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, "закрытие будет продолжаться до дальнейших распоряжений".

Офицер добавил, что в районе границы с сектором Газа "по мере необходимости наращиваются меры защиты израильских гражданских лиц". Он также отметил эффективность работы системы ПВО "Железный купол", которая, по его словам, в субботу перехватила десятки ракет, летевших на израильские города.

Конрикус заявил, что Израиль "усилит наступательные действия ВВС в секторе Газа в отношении целей военного характера".

Непрекращающаяся эскалация

Резкая эскалация напряженности на границе сектора Газа и Израиля началась на этой неделе после продолжавшегося почти месяц периода относительного затишья. В конце марта при египетском посредничестве была достигнута договоренность о прекращении огня, в начале апреля египетские посредники передали контролирующему сектор Газа движению ХАМАС временный график претворения в жизнь положений патронируемого Каиром прекращения огня между палестинскими группировками и Израилем. После того, как установилось затишье, Израиль открыл КПП на границе с сектором и расширил зону рыболовства для палестинских моряков с пяти до 15 морских миль.

2 мая израильские военные нанесли удары по постам ХАМАС в секторе в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью и взрывчаткой на территорию еврейского государства с целью поджогов. В тот же день по территории Израиля были запущены две ракеты. 3 мая двое израильских военнослужащих были ранены в результате стрельбы, открытой палестинскими радикалами из южной части сектора Газа. В ответ на эту атаку израильский летательный аппарат поразил военный пост движения ХАМАС на территории палестинского анклава, в результате чего погибли трое арабов.