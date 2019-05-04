В Северной Македонии пройдет второй тур выборов президента страны

СКОПЬЕ, 5 мая. /ТАСС/. Второй тур выборов президента Северной Македонии пройдет в республике в воскресенье. Первые президентские выборы после переименования бывшей югославской республики по завершении первого тура вызвали немалое беспокойство властей в связи с непривычно низкой явкой избирателей и столь же низкой разницей в голосах между лидирующими кандидатами, вышедшими во второй круг.

Так, по итогам первого тура выборов, поддержкой большей части избирателей заручились Стево Пендаровски от правящего "Социал-демократического союза Македонии" (СДСМ), возглавляемого действующим премьер-министром страны Зораном Заевым, а также Гордана Силяновска-Давкова от крупнейшей в стране оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ). Согласно данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), оппоненты набрали 322 581 и 318 341 голоса соответственно. При этом из борьбы за президентское кресло выбыл кандидат, поддерживаемый "Альянсом албанцев" и Движением "Беса", Блерим Река.

Что обещают стране кандидаты

В ходе второй предвыборной кампании оппоненты продолжили активную борьбу за голоса избирателей, посетив десятки населенных пунктов, при этом основной политический курс обоих кандидатов остался прежним. Так, идеология Пендаровского полностью ориентирована на евроинтеграцию, включение страны в НАТО и все связанные с данными перспективами внешне- и внутригосударственные вопросы. В случае победы политик обещает "превратить Северную Македонию в лидера на Балканах, сделать ее стабильным государством, признаваемым и уважаемым со стороны соседних стран и всех мировых держав".

Программа кандидата от оппозиции Горданы Силяновска-Давковой с самого начала отличалась определенным консерватизмом. Так, в ходе предвыборной кампании кандидат от оппозиции намеренно не использовала новое название страны, полагая, что "народ Македонии из-за Преспанского соглашения с Грецией лишен права на самоопределение". В то же время первая в истории страны женщина-кандидат поддерживает членство Северной Македонии в НАТО, а также нацелена на модернизацию армии республики и ее адаптацию к потребностям обороны XXI века. Не исключает Силяновска-Давкова и возможности вступления страны в ЕС, считая, однако, что процесс евроинтеграции может усложнить необходимость проведения большого числа реформ.

Стоит отметить, что предвыборная кампания оппозиционного кандидата изначально характеризовалась меньшей степенью агрессии по отношению к своему оппоненту, чем агитационная борьба Стево Пендаровского. Так, кандидат от социал-демократов неоднократно обвинял своего противника в "полной блокаде начатых процессов и достигнутых договоренностей" и называл ее заявления "основанными на пустых обещаниях", а политику - "лицемерной".

Будущее отношений с Российской Федерацией

Исходя из основных положений программ обоих кандидатов, в случае победы любого из них существенных изменений в двусторонних отношениях с Россией не последует. Внешнеполитический курс государства в случае прихода к власти Пендаровского, в целом, останется прежним. В приоритете останется сотрудничество с ведущими державами мира, среди которых США, Россия и Китай, страны НАТО и ЕС. По заявлениям кандидата от социал-демократов, "Российская Федерация не представляет собой исключительно опасность дестабилизации и препятствия стратегическим целям Северной Македонии". В то же время Пендаровски считает целесообразным "установить рамки российскому влиянию в балканском регионе", поскольку опасается, что "Россия может помешать реализации стратегических интересов страны".

В предвыборной кампании Горданы Силяновска-Давковой с самого начала также не отражались конкретные планы относительно развития сотрудничества с Россией. По ее словам, "Северная Македония должна сфокусироваться на сотрудничестве с США, с участниками НАТО и ЕС, а также с другими крупными мировыми державами, включая Китай и страны БРИКС". С другой стороны, кандидат от оппозиции убеждена, что "Россия если не является, то в скором времени станет важным фактором глобализации", а это, в свою очередь, необходимо учитывать при выстраивании приоритетов внешнеполитического сотрудничества.

Причины низкой явки избирателей в первом круге

Первый тур президентских выборов в Северной Македонии, состоявшийся 21 апреля, прошел при самой низкой в истории республики явке. Так, согласно последним данным ГИК, правом голоса в стране воспользовались лишь 41,67% населения, а именно 753 520 человек из 1 808 131 гражданина, обладающего правом голоса. Такой исход вызвал немало споров в политических кругах и заставил каждую из конкурирующих сторон сделать свои выводы, что в определенной мере повлияло и на предвыборную риторику.

Так, премьер-министр страны Зоран Заев трактовал низкую явку в первом туре "недовольством со стороны граждан центральной и местной властью", пообещав в случае победы кандидата от возглавляемой им партии Стево Пендаровского провести соответствующие "чистки" в рядах действующих функционеров.

Лидер оппозиционеров Христиан Мицкоски в свою очередь предположил, что низкие показатели явки - результат "апатии и разочарования", которые внес в общество нынешний глава северомакедонского правительства, и именно с него, по его мнению, стоит начинать "чистки". Свое недовольство политикой правящей партии оппозиционеры подкрепили и рядом жалоб в адрес СДСМ с обвинениями его представителей в нарушении правил проведения предвыборной кампании. Большая часть претензий, поступивших в Антикоррупционную комиссию страны, была связана с дополнительными финансовыми выплатами и субвенциями, предоставленными партией Заева в период проведения предвыборной кампании владельцам виноградников и производителям табака, что, с точки зрения председателя Комиссии по борьбе с коррупцией Бильяны Ивановской, можно трактовать как определенное влияние на избирателей.

Если второй тур не состоится

Немало обсуждений в ходе подготовки ко второму туру выборов в Северной Македонии вызвали и возможные сценарии на случай его провала в связи с низкой явкой, которая в отличие от первого тура имеет фиксированный порог в 40% от общего числа избирателей.

Если необходимый порог явки не будет достигнут, то вся процедура повторяется, а до момента назначения очередных президентских выборов исполнять обязанности главы государства, согласно закону, будет спикер парламента Северной Македонии Талат Джафери.

Далее рассматриваются несколько вариантов избрания главы государства. Первый - это проведение повторных президентских выборов вместе с досрочными парламентскими с целью повысить явку избирателей. Второй - внесение изменений в конституцию страны и последующее голосование за президента в парламенте республики. В качестве альтернативного варианта министр юстиции Северной Македонии Рената Дескоска предлагала воспользоваться методами юридической компаративистики и признать второй тур состоявшимся при любой явке. Для этого, однако, следовало заблаговременно внести соответствующие изменения в конституцию республики, что не было осуществлено.

Всего правом голоса в Северной Македонии 5 мая сможет воспользоваться 1 808 131 гражданин. Ожидается, что предварительные результаты выборов станут известны к полуночи, а официальные итоги будут объявлены на следующий день.