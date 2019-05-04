В Панаме пройдут выборы президента, депутатов парламента и глав местного самоуправления

ТАСС, 5 мая. Граждане Панамы изберут на пятилетний срок президента республики, 71 депутата Национальной ассамблеи, 81 мэра и более 670 представителей местного самоуправления на всеобщих выборах, которые состоятся в центральноамериканской стране в воскресенье. В списки избирателей внесены порядка 2,75 млн человек, право голоса имеют все граждане, достигшие 18 лет. Свою миссию в Панаму среди прочих направила Организация американских государств: наблюдатели из 18 стран, входящих в объединение, будут следить за проведением процедур волеизъявления и подсчета голосов.

Претенденты на высший государственный пост

В президентской гонке в этом году участвуют семь кандидатов. Среди них как члены представленных в парламенте партий, так и самовыдвиженцы. Президент избирается прямым всеобщим тайным голосованием по единому общенациональному округу относительным большинством голосов без права переизбрания в течение двух сроков, следующих непосредственно после окончания их полномочий.

В настоящее время в опросах общественного мнения, проведенных панамским агентством StratMark Consultants S.A., лидирует кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо. За него готовы проголосовать 48,7% респондентов. Основными положениями его предвыборной кампании являются борьба с коррупцией, проведение конституционной реформы для достижения большего разделения ветвей власти, а также укрепление ключевых секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности страны. Помимо этого, он выступает за устранение контроля над ценами, введенного действующим президентом Хуаном Карлосом Варелой в 2014 году, и создание общественных рынков, которые будут способствовать большему взаимодействию производителей и потребителей.

На втором месте (24,4%) оказался Ромуло Ру, кандидат от партии "Демократические перемены" (либеральная). В случае избрания он обещает оживить экономику путем создания рабочих мест и снижения подоходного налога, пересмотреть политику контроля цен. Также в его программе значится сокращение уровня преступности путем обеспечения социальной защищенности граждан, улучшение городской инфраструктуры.

За мэра Панамского округа Хосе Исабеля Бландона, баллотирующегося от консервативной Панамистской партии, готовы проголосовать 9,8% респондентов. Среди его предвыборных обещаний конституционная реформа, предусматривающая децентрализацию власти, а также укрепление национальной сельскохозяйственной и туристической отраслей.

Выборы в парламент

В составе Национальной ассамблеи 71 депутат, 45 из них избираются по системе пропорционального представительства в многомандатных округах, а 26 - по мажоритарной системе в одномандатных округах. На выборах представлено семь партий, в настоящее время в опросах общественного мнения лидируют три из них.

Революционно-демократическая партия занимает левоцентристскую позицию. Основана в 1978 году, официально зарегистрирована в 1979 году. Выступает за укрепление национального суверенитета, за продолжение процесса прогрессивных преобразований, а также за устранение контроля над ценами и создание общественных рынков.

"Демократические перемены" - либеральная партия. Создана в 1998 году В ее программе создание рабочих мест, снижение подоходного налога и пересмотр политики контроля цен.

Панамистская партия, придерживающаяся консервативной идеологии, была создана в 1990 году. Она выступает за конституционную реформу, предусматривающую децентрализацию власти. Ее председателем является нынешний президент страны Хуан Карлос Варела.

О политическом устройстве Панамы

В 1990-х годах в стране фактически сложилась двухпартийная система, в рамках которой у власти друг друга сменяли Арнульфистская и Революционно-демократическая партии. Однако с появлением новых сил ("Демократические перемены", Националистическое республиканское либеральное движение) и возвращением старых (Панамистская партия) она стала размываться. С июля 2014 года страну возглавляет Хуан Карлос Варела из Панамистской партии. Тем не менее большинство в парламенте принадлежит коалиции "Альянс за перемены" (в ее составе "Демократические перемены" и Националистическое республиканское либеральное движение) и Революционно-демократической партии.

В нынешней электоральной кампании особый акцент кандидаты делали на антикоррупционной политике после развития скандала вокруг так называемого панамского досье. В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.