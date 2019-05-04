СМИ: армия Сирии вернула под контроль три захваченных боевиками селения под Алеппо

ТАСС, 5 мая. Военнослужащие сирийской армии выбили в субботу боевиков вооруженной группировки "Фронт национального освобождения" (ФНО) из трех населенных пунктов в окрестностях Алеппо. Об этом сообщила газета Al Watan. По ее информации, формирования ФНО, которым оказывает поддержку Турция, ранее захватили три селения - Мираназ, Эль-Маликия и Шавагра, расположенные на линии соприкосновения с правительственными силами поблизости от города Телль-Рафаат.

В ответ сирийские войска нанесли мощные удары по противнику и заставили боевиков покинуть занятые ими районы. В операции по отпору вторжению бандформирований приняли участие курдские отряды "Сил народной самообороны", которые действуют против турецких войск и ФНО на севере Сирии.

Как указывает газета Al Watan, поддерживаемые Анкарой вооруженные группировки пытаются овладеть городом Телль-Рифаат, который занимает стратегическое положение между пограничными районами Африн и Аазаз. Его захват создаст угрозу проникновения боевиков в окрестности Алеппо.