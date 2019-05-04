Афганский спецназ уничтожил одного из главарей ИГ на севере страны

ТАСС, 5 мая. Отряд сил специального назначения национальной полиции Афганистана ликвидировал одного из главарей экстремистов, отвечавшего за деятельность террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в северных районах страны и Центральной Азии. Об этом в воскресенье сообщило агентство The Khaama Press, цитируя заявление министерства внутренних дел Афганистана.

По его данным, боевик, известный под именем Муфти Узбек, был уничтожен силами безопасности близ селения Дахана-э-Гори в северо-восточной провинции Баглан. Как отмечается в заявлении, "этот экстремист был ответственным за деятельность ИГ в северных частях Афганистана, главным образом отвечал за планирование и организацию террористических атак". Кроме того, по данным МВД, он также ведал "вопросами оснащения и финансирования ИГ в Центральной Азии".

В операции спецслужб близ Дахана-э-Гори были ликвидированы еще трое радикалов, входивших в боевые отряды ИГ в Афганистане.