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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что обезвредили группу украинских диверсантов

Сообщается, что один из них погиб

ДОНЕЦК, 5 мая. /ТАСС/. Народная милиция провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предотвратила попытку проникновения в республику украинской диверсионной группы (ДРГ). Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции.

"Умелыми действиями наших военнослужащих была обнаружена ДРГ противника. В ходе завязавшегося огневого боя диверсанты <…> бежали, бросив раненого сослуживца на месте боестолкновения", - цитирует заявление Донецкое агентство новостей (ДАН).

Впоследствии раненый был эвакуирован силами ДНР, медики оказали ему медицинскую помощь, однако спасти его не удалось. "Солдат погиб от полученного ранения и его тело сейчас находится в морге", - отмечается в тексте заявления.

На месте боя были обнаружены два автомата с глушителями, сообщает ДАН. Оно уточняет, что инцидент произошел на участке линии разграничения сторон к югу от Донецка, где дислоцируется 35-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины.

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