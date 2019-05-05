В Турции заявили, что обсуждают с Россией ситуацию в Телль-Рифаате

ТАСС, 5 мая. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что российские и турецкие представители обсуждают ситуацию в сирийском населенном пункте Телль-Рифаат в связи с обострением обстановки на границе с Сирией. Об этом в воскресенье сообщило агентство Reuters.

В субботу, 4 мая, в результате огня, открытого с приграничных сирийских территорий, был убит один турецкий военнослужащий. "В рамках соглашения (о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе между РФ и Турцией - прим. ТАСС) мы должны были остановиться здесь [в Телль-Рифаате], но если атаки [с сирийской территории] продолжатся, все может обернуться иначе. Мы обсуждаем это с Россией", - сказал вице-президент.

"Турецкие военные продолжат операции вдоль своей границы, пока угроза полностью не исчезнет", - добавил он.

4 апреля Reuters сообщил о том, что турецкие и российские военные трижды проводили скоординированное патрулирование в районе Телль-Рифаата с целью обеспечения режима прекращения огня, а также для предотвращения нападений на [воинские] формирования.

17 сентября 2018 года на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган договорились создать вдоль линии соприкосновения сирийских войск и оппозиции в Идлибе демилитаризованную зону. Оттуда должны вывести тяжелое вооружение, а саму зону будут контролировать российские и турецкие военные патрули.

Турция провела на территории Сирии уже две военные операции: "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, а также оккупирован Африн. Анкара сохраняет воинский контингент на границе и еще в прошлом году была готова начать новую операцию против курдских формирований на севере Сирии, которые считает террористическими.