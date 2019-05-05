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СМИ: два полицейских погибли при взрыве в Афганистане

Еще 30 человек пострадали

ТАСС, 5 мая. По меньшей мере два сотрудника полиции погибли в результате взрыва, который прогремел возле здания полицейского участка в провинции Баглан на северо-востоке Афганистана. Об этом в воскресенье в Twitter сообщает телеканал 1TV.

Ранее телеканал TOLO News сообщил, что в результате атаки пострадали 30 человек, в том числе мирные жители. Их госпитализировали. Информации о состоянии их здоровья не поступало.

Агентство Khaama Press в свою очередь сообщило, что на участок напала группа вооруженных боевиков. Силовикам удалось нейтрализовать двух нападавших, остальные боевики в данный момент окружены полицией.

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