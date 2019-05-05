В Панаме начались выборы президента и депутатов парламента

ГАВАНА, 5 мая. /ТАСС/. Около 2,3 тыс. избирательных участков открылись в воскресенье на выборах президента, депутатов Национальной ассамблеи (парламента) и представителей местного самоуправления в Панаме. В списки избирателей внесены порядка 2,75 млн человек, голосование продлится до 16:00 по местному времени (00:00 мск). Свою миссию наблюдателей в Панаму направила в том числе Организация американских государств. Представители 18 стран, входящих в объединение, будут следить за ходом голосования и подсчетом голосов.

В президентской гонке участвуют семь кандидатов. Согласно опросам общественного мнения, лидером является кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии, бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо. За него готовы проголосовать 48,7% респондентов. На втором месте (24,4%) оказался Ромуло Ру, кандидат от либеральной партии "Демократические перемены".

Президент избирается всеобщим прямым и тайным голосованием на пять лет.

В составе Национальной ассамблеи 71 депутат, 45 из которых избираются по системе пропорционального представительства в многомандатных округах, а 26 - по мажоритарной системе в одномандатных округах. В выборах участвуют семь партий, в числе лидеров гонки - Революционно-демократическая партия, "Демократические перемены" и Панамистская партия, придерживающаяся консервативных взглядов.

Во время избирательной компании особый акцент кандидаты делали на антикоррупционной политике после скандала вокруг так называемого панамского досье. В апреле 2016 года Международный консорциум журналистских расследований, базирующийся в Вашингтоне, обнародовал выдержки из 11,5 млн документов с данными об офшорных счетах ряда действующих и бывших мировых лидеров, видных политиков, а также предпринимателей, спортсменов, менеджеров. Отчеты, которые были названы "Панамскими документами", основаны на утечке информации из панамской компании Mossack Fonseca, оказывающей юридическую поддержку в регистрации компаний в офшорах.