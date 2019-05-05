Израиль ликвидировал полевого командира ХАМАС

ТАСС, 5 мая. Израильские военные ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС, ответственного за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад Хамед Ахмед Абед Кудари, житель сектора Газа, рожденный в 1985 году, был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб государства, - говорится в сообщении. - Кудари был ответственен за получение денежных средств от Ирана и их перевод террористическим организациям, действующим на территории сектора Газа".

Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что Кудари был убит в результате авиаудара по его автомобилю.

Нынешний раунд обмена ударами между Газой и Израилем начался утром 4 мая.