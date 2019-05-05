Помпео сообщил, что Трамп настроен жестко против вмешательства извне в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа проводит жесткий курс против вмешательства в американские выборы со стороны ряда государств, "включая Россию". Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Fox News .

Госсекретарю был задан вопрос, почему Трамп во время телефонного разговора в пятницу с президентом России Владимиром Путиным не заявил о неприемлемости приписываемых Москве попыток вмешательства в выборы 2016 года, промежуточные выборы 2018 года и предстоящие всеобщие выборы 2020 года. "Наша администрация обращается с Россией жестче, чем кто-либо из наших предшественников. Я могу перечислить наши действия, однако передача коротка", - ответил Помпео, назвав в качестве примера "крупнейшее наращивание [средств] обороны" Соединенных Штатов.

"Мы самым серьезным образом воспринимаем проблему вмешательства в выборы. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы обеспечить безопасность выборов на максимально высоком уровне", - заверил госсекретарь США, отметив успех в данной области, достигнутый на промежуточных выборах 2018 года. "Мы серьезно относимся к угрозе вмешательства в выборы со стороны любой страны, включая Россию", - резюмировал Помпео.

Как сообщила пресс-служба Кремля, в пятницу Путин и Трамп в ходе продолжительного телефонного разговора, состоявшегося по инициативе американской стороны, обсудили вопросы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество и подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

Кроме того, президенты России и США бегло обсудили в ходе телефонного разговора тему расследования американского спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, упомянутый вопрос "был обсужден очень-очень коротко". Президенты двух стран затронули тему расследования "по существу - в контексте того, что оно [расследование] завершено, что не было сговора" избирательного штаба Трампа с властями России.