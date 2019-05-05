El Mundo: ВС Испании считает, что Пучдемон может участвовать в выборах в Европарламент

МАДРИД, 5 мая. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании считает, что бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон может выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент (ЕП). Об этом говорится в распространенном в воскресенье решении ВС, сообщает газета El Mundo.

В суд было передано обжалование решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Испании, которая выступила против участия в голосовании Пучдемона, а также экс-советников регионального кабмина Тони Комина и Клары Понсати. Решение ЦИК прозвучало после того, как Народная партия и партия "Граждане" обратились в избирком в связи с тем, что все трое политиков бежали от испанского правосудия за рубеж.

Прокуратура Испании не согласилась с позицией ЦИК и сочла, что бывший региональный лидер может баллотироваться в ЕП. Как считает ВС, политики "имеют право выставлять свои кандидатуры на следующих выборах" в ЕП. ВС оставил последнее слово за административным судом Мадрида, который теперь должен озвучить свою позицию по данному вопросу.

Ранее Пучдемон подтверждал намерение участвовать в выборах в ЕП, которые в Испании пройдут 26 мая. Он также не исключал, что обратится в Суд ЕС или Европейский суд по правам человека, если ему не позволят баллотироваться в Европарламент.

Экс-глава автономии бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о выходе Каталонии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики.

Выборы в Европейский парламент пройдут в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.