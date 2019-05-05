Глава МИД Венесуэлы: Мадуро благодарит Путина за поддержку

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым передал благодарность президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро российскому лидеру Владимиру Путину за поддержку суверенитета латиноамериканской страны.

"Я хотел бы передать горячую благодарность нашего президента господина Николаса Мадуро президенту РФ господину Владимиру Путину, лично вам, вашему правительству за то, что вы твердо придерживаетесь принципов международного права, за то, что вы поддерживаете суверенитет Венесуэлы и поддерживаете все основные и базовые принципы, которые способствуют мирному сосуществованию народов на нашей планете", - сказал Арреаса.

"Мы благодарны России за ту ведущую роль, которую она играет в созданной нами группе ООН для защиты принципов Устава ООН, и за те дипломатические усилия, которые предпринимаются для того, чтобы поддержать позицию Венесуэлы на международной арене", - добавил глава МИД республики.

Он добавил, что отношения с Москвой приобретают особое значение для Каракаса в условиях продолжающихся призывов Вашингтона к смене власти в Венесуэле.

"Мы по-прежнему слышим из Вашингтона призывы к смене власти в Венесуэле незаконными и неконституционными методами, без учета волеизъявления венесуэльского народа. И в этом свете отношения между Москвой и Каракасом приобретают особое значение. Они важны не только для наших стран - они важны для всего мира", - подчеркнул он.