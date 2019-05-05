МИД Ирана выступил с осуждением израильских ударов по сектору Газа

ТАСС, 5 мая. МИД Ирана осудил в воскресенье удары, нанесенные армией Израиля по сектору Газа, назвав такие действия преступлением. Об этом сообщило агентство Fars.

По его данным, официальный представитель МИД Ирана Сейид Аббас Мусави заявил, что Тегеран "решительно осуждает зверскую атаку сионистского режима, которая привела к гибели и ранениям десятков палестинцев, включая женщин и детей".

"Из-за нескончаемой американской поддержки [израильского] режима и постыдного молчания со стороны властей некоторых исламских государств преступлениям сионистов на оккупированных палестинских территориях нет конца", - приводит Fars слова Мусави.