Спецпрокурор Мюллер ответит на вопросы членов Конгресса США 15 мая

НЬЮ-ЙОРК, 5 мая. /ТАСС/. Спецпрокурор США Роберт Мюллер, завершивший расследование инкриминируемого России вмешательства в американские выборы в 2016 году, выступит на слушаниях в Конгрессе США, намеченных на 15 мая. О достижении такой договоренности сообщил в воскресенье телеканалу "Фокс ньюс" Дэвид Сисилини (демократ от штата Род-Айленд), входящий в состав юридического комитета нижней палаты Конгресса.

"Ориентировочная дата установлена на 15 мая", - приводит телеканал слова конгрессмена. Ему был задан вопрос, согласен ли сам спецпрокурор отвечать на вопросы законодателей. "Представитель спецпрокурора дал согласие", - ответил Сисилини.

Как сообщало агентство Рейтер, Мюллер согласился дать показания в мае, однако конкретную дату еще предстоит выбрать.

Как подчеркнула советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, Белый дом не возражает против того, чтобы Мюллер выступил на слушаниях, если он сам хочет это сделать.

Расследование Мюллера

Министерство юстиции США обнародовало 18 апреля итоговый доклад Мюллера - спецпрокурор утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США в 2016 году. Между тем Москва множество раз отвергала заключение Вашингтона о причастности России к вмешательству в американский избирательный процесс. Бывший директор ФБР США Мюллер также признал, что расследование не выявило сговора Трампа с Россией. Спецпрокурор добавил, что не может однозначно судить о том, создавал ли Трамп, представляющий Республиканскую партию, препятствия правосудию.

24 марта министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр направил руководству профильных комитетов Сената и Палаты представителей Конгресса основные заключения расследования Мюллера. Глава Минюста, рассмотрев итоги расследования спецпрокурора вместе со своим первым заместителем Родом Розенстайном, пришел к выводу, что спецпрокурор не выявил никаких действий президента, в которых можно было бы усмотреть состав преступления. В среду Барр на слушаниях в юридическом комитете Сената под присягой по сути повторил свои заключения относительно расследования Мюллера и действий Трампа.