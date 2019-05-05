Глава МИД Венесуэлы заявил, что обсудил с Лавровым развитие ВТС

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым развитие двустороннего военно-технического сотрудничества.

"Мы говорили о том, как мы можем развивать наше военно-техническое сотрудничество, которое имеет очень большое значение для Венесуэлы", - указал он по итогам переговоров в воскресенье.

"У нас много российских вооружений, российских технологий", - добавил Арреаса.

По его словам, стороны обсудили также сотрудничество в области финансов, энергетики, культуры и образования. "Во всех отраслях у нас есть своя комплексная повестка сотрудничества с РФ. Мы гордимся этой работой", - подчеркнул глава МИД Венесуэлы.

План для исправления ошибок

План изменений в системе руководства страной, разработанный президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, принят для исправления совершенных правительством ошибок, добавил Арреаса.

"Диалог - это тот инструмент, который мы используем в основе наших отношений с Россией, который мы используем для взаимодействия... со всеми областями и отраслями нашей страны для того, чтобы развивать нашу государственную политику, реализовывать наш план "Родина", который также был утвержден учредительным собранием, и для того, чтобы исправить те ошибки, которые мы допускаем, которые допускает наш президент", - сказал он.

Арреаса подчеркнул, что работу над планом усложняет давление со стороны США.

Мадуро выразил готовность принять специальный план изменений в системе руководства страной. Соответствующее заявление он сделал на первомайской демонстрации своих сторонников, которая транслировалась по государственному телевидению.

Диалог для решения кризиса

Министр иностранных дел Венесуэлы заявил, что Николас Мадуро убежден в необходимости налаживания диалога для урегулирования кризиса в стране.

"Президент Николас Мадуро настаивает, что диалог - это единственный выход. В отличие от тех, кто озвучивает позицию США, которые говорят, что у них на столе есть все возможные варианты, мы считаем, что единственный возможный путь - это соблюдение Устава ООН, путь поддержания мира в Венесуэле. Это никоим образом не путь насилия, не путь насильственной смены режима", - сказал Арреаса.

Он отметил, что Россия помогает Венесуэле в формировании в ООН группы стран для защиты Устава организации, одним из ключевых принципов которого является невмешательства во внутренние дела стран. "Это нужно не только для того, чтобы защитить Венесуэлу, но и для того, чтобы защитить любую страну, которой угрожают санкциями, блокадой, военным вмешательством", - подчеркнул министр.

Кроме того, Каракас готов работать над конституционным решением сложившейся кризисной ситуации в стране. "Единственный возможный вариант в нашем цивилизованном мире - это диалог, не военные угрозы. Мы прекрасно понимаем, кто советует президенту [США Дональду] Трампу идти по неверному пути, но важно, чтобы и он это понимал. Штаты сами переживают поражение за поражением. Венесуэла готова к диалогу, готова предлагать свои конституционные решения для выхода из сложившейся ситуации", - сказал он.

По словам Арреасы, международное сообщество должно стать гарантом диалога между венесуэльцами. "Они [внешние игроки] не должны угрожать нам использованием силы. Мы надеемся, что внешняя политика Соединенных Штатов сменит курс, это относится не только к Венесуэле, но и к другим странам, по отношению к которым они совершают нападки. Надеемся, что они будут действовать через дипломатию", - заключил министр.

Взаимоотношения с США

Министр иностранных дел Венесуэлы попросил главу МИД РФ на предстоящей 6 мая встрече с госсекретарем США Майклом Помпео в Рованиеми донести до него мысль о необходимости вернуться в русло диалога.

"Мне кажется, что до Госдепартамента США нужно донести мысль, возможно, во время переговоров в Финляндии, [что] мы находимся в том моменте, когда нужно вернуться к диалогу, уважению международного права, принципов двусторонних отношений", - сказал он.

По словам Арреасы, США своими действиями "заводят сами себя в тупик". "Они предпринимают целый ряд действий, которые изначально обречены на провал: это и попытки назначить фейкового президента в другой стране, попытка провести военный переворот в Венесуэле, попытки воздействовать на боливарианскую армию", - пояснил Арреаса.