Кабинет безопасности Израиля решил продолжать удары по Газе и готовить следующие этапы

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 мая. /ТАСС/. Кабинет безопасности Израиля, в который входят ключевые министры, приказал в воскресенье армии продолжать нанесение ударов по сектору Газа в ответ на ракеты и готовиться к следующим фазам операции.

"Кабинет безопасности Израиля отдал армии распоряжение продолжать наносить удары и готовиться к следующим фазам (операции на границе с сектором Газа - прим. ТАСС). Высший приоритет отдается вопросам безопасности государства и его граждан", - говорится в заявлении, распространенном в воскресенье правительственной пресс-службой по итогам заседания министров.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с утра 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли трое израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ на ракетные обстрелы израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.