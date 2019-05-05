Социал-демократ лидирует на выборах президента в Северной Македонии

СКОПЬЕ, 5 мая. /ТАСС/. Кандидат от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) Стево Пендаровски лидирует на президентских выборах в Северной Македонии по результатам обработки 14,91% бюллетеней. Данные подсчетов были опубликованы в воскресенье на официальном сайте Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики после завершения голосования.

Согласно первым подсчетам с учетом недействительных бюллетеней, кандидат от социал-демократов набирает 59 162 или 59,92% голосов избирателей. Его оппонент от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ), первая в истории страны женщина-кандидат на пост президента Гордана Силяновска-Давкова, заручилась поддержкой 36 328 граждан или 36,79% голосов избирателей.

В течение дня правом голоса в республике могли воспользоваться более 1,8 млн граждан. По последним данным ГИК, в выборах к 18:30 (19:30 мск) приняли участие 44,55% избирателей, что фактически свидетельствует о преодолении порога явки в 40% для признания выборов состоявшимися.