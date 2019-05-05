Генсек ООН призвал к сдержанности в связи с ситуацией вокруг Газы

ТАСС, 5 мая. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш озабочен складывающейся ситуацией вокруг сектора Газа и призывает все вовлеченные стороны к сдержанности. Об этом говорится в заявлении, распространенном в воскресенье официальным представителем генсека Стефаном Дюжарриком.

В нем отмечается, что Гутерриш "с глубокой озабоченностью следит" за последними событиями в Газе, грозящими "риском очередной опасной эскалации" в регионе. "Он [генсек] самым решительным образом осуждает пуски ракет из Газы по Израилю, в особенности те, которые были нацелены на гражданские объекты", - отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что Гутерриш "призывает все стороны проявить максимальную сдержанность" и добиться "немедленной деэскалации" ситуации. Дюжаррик также напомнил, что спецкоординатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов продолжает тесно работать со всеми заинтересованными сторонами с тем, чтобы добиться урегулирования ситуации.