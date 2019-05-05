МИД Британии: Пхеньяну следует вести предметные переговоры с США о денуклеаризации

ЛОНДОН, 5 мая. /ТАСС/. Официальный Лондон считает, что Пхеньяну необходимо вести предметные переговоры с США и продвигаться к полномасштабному ядерному разоружению. Об этом говорится в заявлении британского МИД, распространенном в воскресенье в связи с сообщениями об испытательном запуске ракет властями КНДР.

"После ракетного испытания, проведенного Северной Кореей 4 мая, мы поддерживаем связь с нашими международными партнерами и внимательно следим за этой ситуацией. Мы четко давали понять, что Северной Корее необходимо вести предметные переговоры с США и предпринимать конкретные шаги в сторону полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации", - говорится в заявлении.

В Форин оффисе подчеркнули, что Соединенное Королевство "полностью поддерживает США в их усилиях по достижению северокорейской денуклеаризации" и что "до тех пор, пока их ядерная и ракетная программы не будут свернуты, международные санкции должны оставаться в силе и выполняться в полном объеме".