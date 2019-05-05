Кандидат от правящей партии заявил о своей победе на выборах президента Северной Македонии

СКОПЬЕ, 6 мая. /ТАСС/. Кандидат от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" Стево Пендаровски заявил о своей победе во втором круге президентских выборов в Северной Македонии, назвав ее "победой большинства граждан республики". Данное заявление социал-демократ сделал в воскресенье вечером в ходе пресс-конференции в партийном штабе после того, как стали известны результаты подсчета 95% бюллетеней.

"Благодарю граждан Северной Македонии - македонцев, албанцев, турок, сербов, цыган, влахов, боснийцев и всех других - за кристально чистые, честные и демократические выборы, по-европейски вы все решили - вместе вперед! Сегодня это была наша достойная Македония, наш мудрый народ, а сегодняшняя победа - это, прежде всего, победа большинства граждан республики Северная Македония", - подчеркнул Пендаровски.

Согласно данным Государственной избирательной комиссии после подсчета 95% голосов, во втором туре выборов с результатом 52,02% побеждает Пендаровски. На втором месте - кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" Гордана Силяновска-Давкова, заручившаяся поддержкой 44,4% избирателей.

В течение дня правом голоса в республике могли воспользоваться более 1,8 млн граждан. Окончательные итоги голосования должны быть объявлены в понедельник.