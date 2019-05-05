Кандидат от правящей партии побеждает на выборах президента Северной Македонии

СКОПЬЕ, 5 мая. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов состоялся в воскресенье в Северной Македонии. Несмотря на опасения со стороны правящих кругов, необходимый порог явки в 40% для признания выборов состоявшимися был достигнут. По предварительным данным, 46,23% граждан, обладающих правом голоса, в течение дня пришли на избирательные участки для избрания главы республики с новым названием.

После проверки 95% бюллетеней в борьбе за президентское кресло побеждает кандидат от правящей партии "Социал-демократический союз Македонии" (СДСМ) Стево Пендаровски с результатом 52,02% голосов. На втором месте - первая в истории страны женщина, претендующая на роль главы государства, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия за македонское национальное единство" (ВМРО-ДПМНЕ) Гордана Силяновска-Давкова, набравшая 44,4%.

Первый тур выборов в Северной Македонии завершился с весьма неоднозначными результатами. Низкий уровень явки и незначительное расхождение в численности голосов за лидирующих кандидатов вызвали немало споров и опасений у сторонников конкурирующих между собой политических сил. В ходе подготовки ко второму туру лидеры правящей и оппозиционной партий обвиняли друг друга в нарушении правил проведения президентской кампании, грозили друг другу "чистками" и всячески призывали граждан к участию во втором туре голосования. Вопрос возможного провала второго круга выборов поднимался еще и по причине того, что из борьбы за пост президента выбыл представитель от "Альянса албанцев" и Движения "Беса" Блерим Река, которому симпатизировала албанская часть избирателей, составляющая немалый процент от общего электората страны.

На настоящий момент, несмотря на общий процентный показатель голосов в пользу Пендаровски, кандидат от оппозиции лидирует почти в половине общин в Северной Македонии. Примечательно, что практически во всех общинах, в которых Силяновска-Давкова занимает лидирующие позиции, преобладает македонское население. В населенных пунктах, большинство жителей которых составляют албанцы, преимущество остается за кандидатом от правящей партии.

Что ждет республику

С приходом к власти Пендаровски, исходя из его предвыборных обещаний, страна возьмет четкий проевропейский курс. Сторонник прозападно настроенного премьер-министра страны Зорана Заева с самого начала предвыборной гонки обещал сделать Северную Македонию "лидером на Балканах", превратив ее в "стабильное государство, признаваемое и уважаемое со стороны соседних стран и всех мировых держав". Социал-демократ с достаточно богатым политическим опытом, уже принимавший участие в борьбе за пост президента, намерен ускорить процесс вступления страны в ЕС и НАТО, модернизировать армию и расширить отношения с ведущими мировыми державами, среди которых США, Россия и Китай.

Намерения изменить внешне- и внутриполитический курс государства подтверждала и неоднократно высказывавшаяся Пендаровски критика в адрес действующего президента республики Гёрге Иванова, а также своего оппонента, которую кандидат от правящей партии называл "вторым Ивановым". С его точки зрения, нынешний глава государства "намеренно тормозит процессы, имеющие жизненно важный интерес для граждан Северной Македонии", а кандидата от оппозиции "интересуют только партийные вопросы", что ведет к "игнорированию основных прав граждан".

Голосование без инцидентов

Второй круг выборов в республике прошел достаточно мирно. По сообщениям главы МВД Северной Македонии Оливера Спасовского, серьезных нарушений общественного порядка и правил голосования на избирательных участках зафиксировано не было. За ходом голосования в населенных пунктах страны следили около 4 тыс. наблюдателей, среди которых 520 представителей из 32 других государств, аккредитованные лица от посольств РФ, Франции, Великобритании, Швеции, Венгрии, Италии, Албании и Словакии, а также 156 человек от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Окончательные результаты первого тура выборов должны быть объявлены в понедельник до полуночи по местному времени.