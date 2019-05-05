В Панаме завершилось голосование на выборах президента и парламента

ГАВАНА, 6 мая. /ТАСС/. Избирательные участки на выборах президента, депутатов Национальной ассамблеи (парламента) и представителей местного самоуправления в Панаме закрылись в воскресенье в 16:00 по местному времени (00:00 мск). Избирательный трибунал начал прием сведений от комиссий по результатам волеизъявления граждан.

В президентской гонке участвуют семь претендентов, глава государства избирается всеобщим прямым и тайным голосованием на пять лет. Согласно опросам общественного мнения, лидером является кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии - бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо. За него готовы проголосовать 48,7% респондентов. На втором месте (24,4%) оказался Ромуло Ру, кандидат от либеральной партии "Демократические перемены".

В составе Национальной ассамблеи 71 депутат. Из них 45 избираются по системе пропорционального представительства в многомандатных округах, а 26 - по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Во время избирательной кампании особый акцент кандидаты делали на антикоррупционной политике после скандала вокруг так называемого панамского досье. Свою миссию наблюдателей в Панаму направила в том числе Организация американских государств.