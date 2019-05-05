Лидер левой оппозиции ЮАР призвал полицию не стрелять по участникам протестов

ТАСС, 6 мая. Лидер оппозиционной левой партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" (БЭС) Джулиус Малема призвал полицию никогда не применять оружие против протестующих демонстрантов. С таким заявлением он выступил в воскресенье на заключительном митинге перед общенациональными выборами 8 мая в Соуэто, которые транслировала телекомпания eNCA.

"Когда люди выходят протестовать - не стреляйте в них. Они не хотят с вами воевать, они хотят справедливости, - обратился к стражам порядка Малема. - Когда мы выходим на марш и перекрываем дороги - это потому, что эти преступники во власти не выполняют свои обязательства перед нами". В то же время Малема пообещал щедро вознаграждать стражей порядка за их работу.

Стихийные акции протеста в ЮАР действительно нередко сопровождаются насилием, актами вандализма и встречают жесткий отпор со стороны полиции. Чаще всего они оказываются спровоцированы претензиями жителей неблагополучных поселений к работе местных властей и качеству предоставляемых им социальных услуг, спорами вокруг земли или недовольством в адрес мигрантов из других африканских стран, часть которых вовлечена в криминальную активность. Самым же кровопролитным подобным эпизодом за всю историю ЮАР после падения апартеида стал расстрел участников забастовки шахтеров в поселке Марикана в августе 2012 года. Тогда полицейские применили к протестующим боевое оружие, убив 34 человека.

Выступая с трибуны стадиона в Соуэто, Малема подчеркнул, что "чернокожие полицейские не должны стрелять в чернокожих людей". В крайнем случае он предложил им выместить свою агрессию на генеральном секретаре правящего "Африканского национального конгресса" (АНК) Эйсе Махашуле. "Если вам так хочется пострелять, идите в "Лутули-хаус" [штаб-квартиру АНК] и стреляйте в Эйса Махашуле, который является настоящим преступником. Хотите пострелять - идите в парламент и стреляйте, там полно воров и преступников, стреляйте в них", - заявил политик.

В парламенте пятого созыва БЭС имели третью по численности фракцию. По итогам выборов 2014 года они получили 6,35% голосов избирателей и получили в Национальной ассамблее 25 из 400 мандатов. Пять лет спустя левые радикалы, согласно прогнозам различных социологических служб, могут рассчитывать на 9-14% голосов. Второе место пока удерживает либеральный "Демократический альянс" с рейтингом 16-24%.

Фаворитом выборов, однако, по-прежнему остается АНК. Правящую партию готовы поддержать по разным оценкам от 49,5% до 60%. Ее популярность сильно пострадала за последние годы в результате ряда крупных коррупционных скандалов. В числе их главных фигурантов оказался и генсек Махашуле, против которого в свойственной ему эпатажной манере выступил Малема.