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Около 15 тыс. человек участвовали в акциях протеста против политики властей в Мексике

Манифестанты осудили властей за увольнения государственных служащих и призвали президента уйти в отставку

ТАСС, 6 мая. Демонстрации граждан, выступающих против политики президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, прошли в воскресенье в большинстве регионов Мексики, включая столицу. По данным радиостанции Noticias MVS, акции протеста собрали порядка 15 тыс. человек.

В Мехико манифестанты осудили действия властей в сфере экономики, в том числе проведение увольнений государственных служащих, и призвали президента уйти в отставку. "Долой Лопеса Обрадора!" - скандировали участники марша, организованного на проспекте Пасео-де-ла-Реформа.

Шествия носили мирный характер и завершились без столкновений с полицией или сторонниками правительства. Радиостанция отмечает, что на первый протестный марш, организованный в марте этого года, вышло немногим более 1 тыс. человек.

Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", с третьей попытки победил на выборах главы государства 1 июля 2018 года, с большим отрывом опередив конкурентов. Пост президента он занял 1 декабря того же года.

Теги
МексикаЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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