Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал прекратить ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и заявил о поддержке Израиля. Об этом глава Белого дома написал в воскресенье в Twitter .

"Снова Израиль сталкивается с массированными ракетными обстрелами со стороны террористических групп ХАМАС и "Исламский джихад". Мы на 100% поддерживаем Израиль в его защите своих граждан. Что же касается жителей сектора Газа - эти террористические акты против Израиля не принесут вам ничего, кроме еще больших несчастий. Прекратите насилие и работайте над достижением мира - это возможно!" - заявил он.

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю с 4 мая более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". В результате обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили ранения. В ответ израильские военные поразили порядка 300 военных целей в секторе Газа. По данным телеканала Al Hadath, в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали.