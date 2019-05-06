Левоцентрист Кортисо лидирует на выборах в Панаме после обработки более 75% протоколов

ГАВАНА, 6 мая. /ТАСС/. Кандидат от левоцентристской Революционно-демократической партии - бывший министр сельского хозяйства, бизнесмен Лаурентино Кортисо лидирует на выборах президента Панамы после обработки более 75% протоколов, однако разница с поддержкой его конкурента составляет менее 2%. Об этом в воскресенье сообщил Избирательный трибунал республики.

По предварительным данным, за Кортисо свои голоса отдали более 502 тыс. граждан страны, или 32,92% от числа подсчитанных бюллетеней. На втором месте находится кандидат от либеральной партии "Демократические перемены" Ромуло Ру - у него на данный момент более 474 тыс. голосов (31,06%).

В президентской гонке участвуют семь претендентов, глава государства избирается всеобщим прямым и тайным голосованием на пять лет. Во время избирательной кампании особый акцент кандидаты делали на антикоррупционной политике после скандала вокруг так называемого панамского досье.