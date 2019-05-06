Суд разрешил Пучдемону участвовать в выборах в Европарламент

МАДРИД, 6 мая. /ТАСС/. Суд Мадрида разрешил бывшему главе каталонского правительства Карлесу Пучдемону выставить свою кандидатуру на выборах в Европарламент (ЕП). Об этом сообщила в понедельник газета La Vanguardia.

Суд рассматривал обжалование, представленное против решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Испании, которая выступила против участия в волеизъявлении Пучдемона, а также экс-советников регионального кабмина Тони Комина и Клары Понсати. Решение ЦИК прозвучало после того, как Народная партия и партия "Граждане" обратились в орган с соответствующей просьбой в связи с тем, что все трое политиков бежали от испанского правосудия за рубеж.

Ранее Пучдемон подтверждал намерение участвовать в выборах в ЕП, которые в Испании пройдут 26 мая.

Экс-глава автономии бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения незаконного референдума о выходе Каталонии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.