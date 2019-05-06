СМИ: в Одессу прибыл британский разведывательный корабль

КИЕВ, 6 мая. /ТАСС/. Британский разведывательный корабль HMS Echo H87 прибыл в понедельник в Одессу. Об этом сообщило одесское издание "Думская".

"В Одесский морской порт зашел разведывательный корабль HMS Echo H87. Около 10 часов утра он пришвартовался у 18-го причала морвокзала", - отмечается в сообщении.

"HMS Echo вошел в Черное море еще 20 апреля и, согласно договору о режиме черноморских проливов, должен покинуть его до 10 мая. С 21 по 25 апреля он гостил в румынской Констанце, а с 30 апреля по 3 мая - в грузинском Батуми", - сказано в сообщении. По предварительным данным, корабль будет находиться в одесском порту до 9 мая.

HMS Echo H87 - гидрографическое и разведывательное судно. Корабль принят на вооружение британского флота в марте 2003 года. Длина судна составляет 91 м, ширина 17, осадка 5,5 м. Водоизмещение разведкорабля составляет около 4 тыс. т, экипаж - 72 человека.

В прошлом году на встрече в Лондоне министры обороны Великобритании и Украины Гэвин Уильямсон и Степан Полторак договорились, что Британия "в целях обеспечения свободы судоходства в регионе" направит в 2019 году в Черное море гидрографическое судно.

Этот корабль уже заходил в порт Одессы 19 декабря 2018 года.