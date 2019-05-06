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Турция выступила против попыток разжечь дебаты вокруг темы С-400

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган призвал не загонять страну в угол и не спекулировать на ее счет

ТАСС, 6 мая. Турция будет действовать в соответствии с национальными интересами в вопросах покупки средств ПРО и не приемлет разжигания дискуссий вокруг закупки ею ЗРС С-400. Об этом в понедельник в Анкаре заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

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"Мы будем предпринимать шаги [в сфере получения систем ПРО] в соответствии с нашими национальными интересами, но сохраняя наши сильные позиции в НАТО. Мы категорически не приемлем разжигания дискуссий вокруг С-400", - указал Эрдоган, чье выступление в прямом эфире передавал телеканал NTV.

Президент отметил, что "отношения Турции с другими странами [в области закупок вооружений] являются взаимодополняющими, а не альтернативными" для оборонной стратегии страны. Эрдоган также призвал "не загонять Турцию в угол и не спекулировать на ее счет", и отметил, что те, кто так делает, "не знает истории и места Турции".

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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