Саакашвили собирается вернуться на Украину, а потом поедет "спасать Грузию"

ВАРШАВА, 6 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области намерен вернуться на Украину, но пока не претендует ни на какие государственные должности, планируя помогать новым украинским политикам советами. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник польским спутниковым телеканалом "Белсат" .

"Я, конечно, буду возвращаться на Украину. Буду ли я возвращаться в политику - это решать народу Украины. Но на Украину я точно хочу вернуться, потому что меня лишили гражданства незаконно, выкинули из страны по-бандитски и, мне кажется, справедливость в этом смысле должна быть восстановлена. Тем более, что то же самое со мной произошло и в Грузии", - сказал он, добавив, что дождется официального вступления в должность избранного президента Владимира Зеленского.

По словам Саакашвили, он видит своей главной целью помощь Зеленскому в осуществлении его обещаний. "Я могу только советом поделиться, и я никаких должностей на Украине, естественно, не ищу и не собираюсь их занимать", - указал он.

После возвращения в Киев Саакашвили намерен заняться подготовкой молодежи, нового поколения, которое, как он считает, скоро придет в украинскую политику. "Их надо готовить, их надо консультировать, им надо лекции читать. Я бы с удовольствием это делал, потому что сейчас новых надо выпускать на сцену", - добавил он.

Касаясь своей политической карьеры, Саакашвили сообщил, что у него "большие планы по Грузии". "Я считаю, что Грузию надо спасать. Я сейчас занимаюсь консолидацией всех грузинских мигрантов по всему миру. У нас большой съезд 12-го [мая] в Мюнхене, и мы будем спасать Грузию, мы будем опять выводить Грузию на рельсы быстрого развития", - информировал он.

"Это не отменяет моих планов относительно того, что я обязательно поеду в Киев, обязательно буду присутствовать в Киеве, также как после этого обязательно поеду в Грузию, в Тбилиси", - заключил политик.