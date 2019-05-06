Нил Ушаков обжаловал свое отстранение с поста мэра Риги

РИГА, 6 мая. /ТАСС/. Нил Ушаков обжаловал в суде решение министра охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юриса Пуце о своем отстранении от должности мэра Риги. Об этом агентство Leta сообщило в понедельник.

Как рассказали агентству в отделе общественных отношений Рижской думы, отстраненный градоначальник сообщит подробности своего решения на пресс-конференции во вторник, 7 мая. Ранее агентство отмечало, что решение Пуце можно обжаловать в Административном районном суде в течение 30 дней после его обнародования. Распоряжение Пуце было издано 5 апреля, поэтому последняя дата его обжалования - 5 мая.

В официальном правительственном вестнике Latvijas Vestnesis 5 апреля было опубликовано распоряжение Пуце об отставке мэра Риги. В распоряжении главы Минрегионов были перечислены нарушения, допущенные Ушаковым на посту мэра, которые в основном касаются взаимоотношений города с муниципальным транспортным предприятием Rigas satiksme в части отражения в отчетности изменений размеров уставного капитала компании, а также бюджетных вложений в нее. Как отмечается в документе, ответственность за все несоответствия в отчетности несет непосредственно Ушаков как мэр латвийской столицы и держатель долей капитала Rigas satiksme.