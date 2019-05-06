Конгрессмены США требуют от Трампа представить доклад о санкциях в рамках акта Магнитского

ВАШИНГТОН, 6 мая. /ТАСС/. Председатели двух комитетов Палаты представителей Конгресса США затребовали у вашингтонской администрации предоставить законодателям доклад о принимаемых Вашингтоном мерах в связи с нарушением прав человека в России, как того требует акт "О верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского". Об этом говорится в распространенном в понедельник совместном письме глав комитета по финансовым услугам Максин Уотерс (демократ от штата Калифорния) и комитета по иностранным делам Элиота Энгела (демократ от штата Нью-Йорк).

Конгрессмены подчеркивают, что администрация Трампа не смогла в установленный законодательством срок, который истек четыре месяца назад, предоставить конгрессменам доклад "с подробным указанием, какие строгие меры принимаются в отношении нарушителей прав человека в России". Речь идет о направляемом в Конгресс ежегодном докладе, в котором госсекретарь и министр финансов подробно излагают ограничительные меры, в соответствии с актом Магнитского, "принятые против российских чиновников за нарушения прав человека", поясняется в письме.

"В настоящее время администрация опоздала с предоставлением необходимого Конгрессу доклада на более чем четыре месяца, а Министерство финансов США в последний раз в декабре 2017 года вводило санкции против физических лиц из РФ в рамках акта Магнитского", - говорится в письме. Уотерс и Энгел потребовали от правительства предоставить соответствующий документ до 17 мая вместе с "письменным объяснением того, почему администрация не смогла передать этот доклад Конгрессу, по крайней мере, через три месяца после истечения срока".