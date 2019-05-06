Почти 400 экс-прокуроров США на основе доклада Мюллера считают, что Трамп мешал правосудию

НЬЮ-ЙОРК, 6 мая. /ТАСС/. Почти 400 бывших федеральных прокуроров США, проанализировав доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, пришли к выводу, что президента США Дональда Трампа можно было бы обвинить в препятствовании правосудию, если бы он не занимал высший государственный пост. Такой вывод содержится в открытом письме экс-прокуроров, опубликованном в понедельник.

Бывшие прокуроры уверены, что Трамп создавал препятствия правосудию и лишь то обстоятельство, что он занимает президентский пост, избавило его от соответствующих обвинений. "Каждый из нас полагает, что действия президента Трампа, описанные в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, привели бы к выдвижению нескольких обвинений в препятствовании правосудию в отношении любого лица, на которое не распространяются правила, регулирующие деятельность Управления по юридическим вопросам Министерства юстиции США, которые запрещают выдвижение обвинений в отношении действующего президента", - говорится в открытом письме, размещенном на сайте бывших сотрудников Минюста США.

"Мы твердо уверены в том, что если бы не это правило, то в подавляющем большинстве профессионалы пришли бы к выводу о необходимости судебного преследования за действия, изложенные в докладе спецпрокурора Мюллера", - подчеркивают авторы письма.