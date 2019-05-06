СМИ: глава муниципалитета на юге Мексики стал жертвой покушения

МЕХИКО, 6 мая. /ТАСС/. Игнасио Перес Хирон, глава муниципалитета Альдама в южном штате Чьяпас, стал жертвой неизвестных преступников. Тело политика, который с 4 мая считался пропавшим без вести, найдено в понедельник, сообщила радиостанция MVS Noticias.

Официального подтверждения этой информации от властей региона пока не поступало. Сведений о возможных мотивах расправы с Хироном обнародовано не было.

Мексика в последние несколько лет переживает небывалый разгул насилия. В прошлом году в стране были убиты свыше 33,3 тыс. человек, в текущем году ситуация продолжает ухудшаться. Согласно официальным данным, с января по март жертвами преступников стали свыше 8,73 тыс. человек, почти на 9% больше, чем за тот же период 2018 года.

В начале апреля этого года президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор признал трудности в борьбе с преступностью и сообщил, что властям придется потратить больше времени, чем они предполагали, чтобы повысить уровень безопасности в стране.